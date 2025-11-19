Luego de siete días cerrado por riesgos en instalaciones eléctricas, de gas y señalización, el Mercado Municipal de Navojoa reabrirá mañana al público tras cumplir con las observaciones de Protección Civil.

El mercado fue cerrado durante una semana mientras se atendían observaciones de Protección Civil del Estado de Sonora. De acuerdo con Irma Aurora González, presidenta de los locatarios, el inmueble representa el sustento de unas 160 familias, por lo que el cierre inicial generó molestia e incertidumbre, pero luego fue asumido como una medida necesaria para reducir riesgos a comerciantes y clientes.

González explicó que ayer, alrededor del mediodía, personal de Protección Civil estatal entregó el acta de reapertura, lo que permitió iniciar la fase final de limpieza y ordenamiento en los locales.

Entre las acciones urgentes, se revisaron y reemplazaron extintores, se instalaron detectores de humo y se reforzó la señalización de rutas de evacuación. También se atendieron las instalaciones de gas, donde se colocaron nuevos “pinitos” y se retiraron aquellos que ya no eran funcionales.

En la parte estructural, se retiró la marquesina de la avenida Guerrero, considerada de riesgo por su desgaste, y se colocaron tejabanes nuevos con polines y láminas recién instalados. De forma paralela, se avanzó en un proyecto de cableado subterráneo al interior del edificio, gestionado a través de Ececop y fondos emergentes, para disminuir peligros por líneas eléctricas expuestas.

Además, se realizaron fumigaciones previas contra moscos y, en los últimos días, se reforzó con fumigación específica en locales y en el cubo central para controlar plagas como cucarachas.

Aunque el mercado aún no abre al público este miércoles, los locatarios ya están autorizados para ingresar, abrir sus locales, limpiar, reordenar mercancía y dejar todo listo para el regreso de la clientela.

“La reapertura oficial será mañana, en horario normal, cada quien según su giro”, explicó González, quien recordó que algunos negocios inician actividad desde las 5:00 horas y otros cierran entre las 18:00 y 19:00 horas.

La dirigente adelantó que este mismo día se seguirá trabajando local por local en la instalación eléctrica, con el objetivo de que, cuando se autorice energizar por completo el edificio, todos los puestos ya cuenten con conexiones seguras y actualizadas.

Irma Aurora González subrayó que el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, destinó personal y recursos municipales para atender las necesidades más urgentes del inmueble.

“No me cansaré de decirlo, es una obra que todavía la está poniendo el señor alcalde, cuando en realidad nos corresponde a cada uno de los locatarios”, señaló, al destacar que dependencias de todo el gobierno municipal participaron en la limpieza general del cubo y en el retiro de material inflamable como bolsas y almacenamientos improvisados.

La presidenta de los locatarios comentó que hoy, a las 15:00 horas, se realizará una reunión en el área de fondas del mercado, a la que invitaron al presidente municipal para agradecerle personalmente el apoyo.

González informó que, como parte del simbolismo de la reapertura, se hará sonar la sirena del mercado durante aproximadamente un minuto. Ese sonido servirá como aviso a la ciudadanía de que el inmueble volverá a operar con normalidad al día siguiente.

“Aunque seguirán algunas personas trabajando dentro del mercado, eso no será problema para que los locatarios saquen sus productos y reciban de nuevo a los clientes con mayor tranquilidad”, afirmó.

En materia de estructura, la representante de los comerciantes reconoció que todavía hay áreas que requieren mantenimiento y rehabilitación más profunda. Recordó que en una visita previa, el gobernador fue informado sobre la necesidad de reforzar parte del mercado y confió en que habrá respuesta al llamado.

Por ahora, insistió, los riesgos inminentes han sido subsanados, lo que permitió obtener el acta de reapertura y programar el regreso de los clientes con mayores condiciones de seguridad.