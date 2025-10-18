El incidente ocurrió mientras el niño manipulaba un envase inflamable; se encuentra estable tras recibir atención médica.

Un menor de 13 años resultó lesionado con quemaduras de segundo grado en el rostro después de que un recipiente de pintura en aerosol que estaba manipulando explotara en su cara.

El incidente ocurrió en un domicilio del municipio de Santa Cruz, y el menor fue trasladado al hospital IMSS Siglo XXI por su madre.

Según la información proporcionada, el menor estaba jugando con el recipiente de pintura en aerosol y le prendió fuego, lo que provocó la explosión y las quemaduras en su rostro.

Los médicos del hospital diagnosticaron quemaduras de segundo grado en el rostro, que no ponen en peligro su vida. El menor recibió atención médica inmediata y se encuentra bajo cuidado en el hospital.





Investigación en curso y recomendaciones





La madre del menor informó a las autoridades sobre el incidente, y se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de mantener los productos inflamables y peligrosos fuera del alcance de los niños y de supervisar sus actividades para prevenir accidentes.

Seguridad Pública Municipal recomendó a los padres y tutores tomar medidas de precaución para evitar este tipo de incidentes y asegurarse de que los niños estén debidamente supervisados y educados sobre los riesgos asociados con ciertos objetos y sustancias