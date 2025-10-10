Un estudiante de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz fue golpeado por sus compañeros durante una reunión en el plantel

Un menor de edad fue agredido por tres compañeros en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la calle Abraham Zaied de Nogales. La madre del menor, María, de 51 años, reportó el incidente a la Policía Municipal después de llevar a su hijo al Hospital IMSS Bienestar debido a las lesiones que presentaba.

El incidente

Según la madre, su hijo había asistido a una reunión en la escuela y al salir se encontraba llorando y con dolor de cabeza. Al llegar a casa, el menor confesó que había sido agredido por tres compañeros mientras se encontraba en el interior de la reunión. Los menores lo golpearon con el puño y lo empujaron contra la pared, causándole lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

Los elementos de la Policía Municipal se trasladaron al hospital y entrevistaron a la madre y al menor. Después de tomar conocimiento de los hechos, se leyeron los derechos al menor como víctima de delito.

Reacciones de la comunidad



La Policía Municipal está investigando el incidente y trabajando para determinar las circunstancias exactas de la agresión. La seguridad y el bienestar de los estudiantes son una prioridad para las autoridades escolares y municipales.

El incidente ha generado preocupación entre los padres de familia y la comunidad educativa, quienes esperan que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes de violencia en la escuela.