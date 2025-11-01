En Urbi Villa Campestre, policías municipales trasladaron a un niño de cuatro (4) años al Hospital Infantil tras presentar somnolencia y probable taquicardia por ingesta de una pastilla, según la madre.

Un niño de cuatro (4) años fue trasladado de emergencia al Hospital Infantil a bordo de la patrulla E-408, luego de que su madre reportó que el menor ingirió una pastilla y presentaba somnolencia y probable taquicardia en el fraccionamiento Urbi Villa Campestre.

A las 16:47 horas, sobre la calle Lumber, los agentes Pablo Lacarra Álvarez Pablo y Adal Pérez Bermúdez fueron interceptados por la madre del menor, quien refirió la ingesta accidental de medicamento.

Ante los síntomas descritos, los oficiales activaron traslado inmediato y canalizaron el caso para valoración médica. Al cierre de esta edición no se había informado el fármaco específico ni el estado clínico posterior del niño.



El incidente obligó a maniobras de emergencia en la zona; no se reportaron más personas afectadas. El caso subraya la necesidad de resguardar medicamentos fuera del alcance de niñas y niños.

El menor quedó bajo observación en el Hospital Infantil; autoridades elaboran el informe correspondiente y orientarán a la familia sobre medidas de prevención en el hogar.

Identificación del fármaco ingerido, dosis aproximada, diagnóstico médico definitivo, evolución del menor y si se abrirá carpeta por hechos probablemente no delictuosos (accidente doméstico).

Las intoxicaciones pediátricas por medicamentos son eventos de riesgo en el hogar; la supervisión y el almacenamiento seguro en sitios altos y cerrados reduce la probabilidad de incidentes.



