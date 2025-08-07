La Fiscalía General de Justicia de Sonora emitió la Alerta Amber para localizar a Itzia Pech Colunga Luna, desaparecida desde el 6 de agosto en Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió la Alerta Amber para localizar a Itzia Eluney Pech Colunga Luna, una menor de 13 años que desapareció el miércoles 6 de agosto de 2025 en Campestre La Herradura, en Hermosillo.

La adolescente fue vista por última vez en su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero. Itzia tiene tez blanca, estatura aproximada de 1.60 metros, complexión delgada y ojos verdes. Presenta pecas en las mejillas, un lunar pequeño en el hombro izquierdo y dos manchas blancas en ambos hombros. Su cabello es lacio y teñido de color cobrizo.

Al momento de su desaparición, vestía short negro de licra, playera negra con dibujo de mariposa, tenis Nike Jordan blancos con celeste, y una gorra de color guinda con beige.

SE ACTIVA ALERTA AMBER SONORA PARA BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN DE ITZIA ELUNEY PECH COLUNGA LUNA, de 13 años de edad; desaparecida el 06 de agosto de 2025 en Hermosillo, Sonora.



?De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su difusión ? ? pic.twitter.com/tY80RVyXY3 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 8, 2025

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora también emitió una ficha para apoyar su localización. La Fiscalía solicita la colaboración ciudadana y pone a disposición los teléfonos (662) 289 88 00 extensión 15512 y el número de emergencias 911 para reportar cualquier información que ayude a encontrar a Itzia.

Se considera que la integridad física de la menor podría estar en riesgo, por lo que las autoridades exhortan a la población a estar alerta y reportar cualquier dato relevante.

Ficha de la Comisión de Búsqueda. (Foto: Cortesía)