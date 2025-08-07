Buscan a Itzia, menor desaparecida en Hermosillo desde el 6 de agosto
La Fiscalía General de Justicia de Sonora emitió la Alerta Amber para localizar a Itzia Pech Colunga Luna, desaparecida desde el 6 de agosto en Hermosillo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió la Alerta Amber para localizar a Itzia Eluney Pech Colunga Luna, una menor de 13 años que desapareció el miércoles 6 de agosto de 2025 en Campestre La Herradura, en Hermosillo.
La adolescente fue vista por última vez en su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero. Itzia tiene tez blanca, estatura aproximada de 1.60 metros, complexión delgada y ojos verdes. Presenta pecas en las mejillas, un lunar pequeño en el hombro izquierdo y dos manchas blancas en ambos hombros. Su cabello es lacio y teñido de color cobrizo.
Al momento de su desaparición, vestía short negro de licra, playera negra con dibujo de mariposa, tenis Nike Jordan blancos con celeste, y una gorra de color guinda con beige.
La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora también emitió una ficha para apoyar su localización. La Fiscalía solicita la colaboración ciudadana y pone a disposición los teléfonos (662) 289 88 00 extensión 15512 y el número de emergencias 911 para reportar cualquier información que ayude a encontrar a Itzia.
Se considera que la integridad física de la menor podría estar en riesgo, por lo que las autoridades exhortan a la población a estar alerta y reportar cualquier dato relevante.
Ficha de la Comisión de Búsqueda. (Foto: Cortesía)