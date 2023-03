El pequeño Hugo cumple su sueño y se convierte en "Soldado por un Día"

La abuelita del niño comentó que el sueño del pequeño se hizo posible gracias a que tuvieron comunicación directa con DIF Cajeme.

Emocionado por vivir el sueño de conocer el trabajo que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pequeño Hugo Michelle Olivas Galindo, quien padece hemofilia tipo B severa, se convirtió en “Soldado por un Día” en el 60 Batallón de Infantería.

El niño de 8 años de edad portó orgulloso el uniforme de la Sedena y tuvo la oportunidad de hacer un recorrido en las instalaciones del cuartel militar de Ciudad Obregón, donde le explicaron el trabajo de seguridad que se hace a favor de la población.

“ Me siento muy bien, me emociona mucho estar aquí, hicimos los honores a la bandera, pasamos lista, saludamos y comimos. Me dijeron que me habían invitado a ser soldado y me dio mucha emoción ”, expresó el pequeño Hugo Michelle.

La señora Aracely Cardona Grajeda, abuelita del niño, comentó que el sueño del pequeño se hizo posible gracias a que tuvieron comunicación directa con DIF Cajeme, quienes se coordinaron con el personal militar del 60 Batallón de Infantería.

“ Me comentaron que si el niño quería, les dije que sí, sobre todo porque estaba bien de salud porque por su enfermedad él se la lleva internado, lo llevamos tres veces por semana al hospital y esta semana gracias a Dios está bien, anda caminando y no necesitó sus sillas de ruedas ”, detalló.

Supera las adversidades

La abuela recordó que Hugo Michelle padece esta enfermedad desde que nació, pero se le detectó cuando iba a cumplir un año, desde entonces han pasado momentos difíciles por los problemas de salud.

“ El niño quiere hacer muchas cosas, pero su enfermedad no se lo permite, él quiere correr, brincar, patear un balón y no puede, todo se lo hemos dando poco a poquito, esa es una enfermedad que él va a padecer toda su vida y se tiene que cuidar mucho ”, dijo con lágrimas en los ojos.

Cabe señalar que la actividad de “Soldado por un Día” es realizada por el 60 Batallón de Infantería una vez al año, donde se elige a un pequeño guerrero que luche contra una enfermedad.