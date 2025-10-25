La ciudad de Nogales fue elegida como locación principal para “Coyote”, película dirigida por Per Prinz y protagonizada por Esai Morales y Mel Gibson.

La ciudad de Nogales, Sonora, vuelve a colocarse en el mapa cinematográfico internacional con el rodaje de “Coyote”, una producción que aborda el tema de la trata de personas y cuenta con la participación del actor Mel Gibson, bajo la dirección de Per Prinz.

El proyecto también tiene como protagonista a Esai Morales, y ya suma varios días de filmación en distintos puntos del municipio. Las autoridades locales han brindado apoyo logístico, de seguridad y de gestión urbana para facilitar las grabaciones.

“ Nogales es una ciudad con escenarios ideales y una comunidad muy receptiva. El respaldo del gobierno municipal ha sido clave para que el rodaje fluya con éxito ”, señaló Scott Smit, productor de la cinta, durante una conferencia de prensa.

Nogales, escenario de proyección internacional

El alcalde Juan Gim Nogales expresó su entusiasmo por recibir nuevamente una producción internacional, destacando los beneficios económicos, turísticos y culturales que implica para la región.

“ Este tipo de proyectos muestran al mundo la identidad de Nogales y fortalecen la economía local. Además, abordan una causa social relevante como la trata de personas ”, afirmó el edil.

El filme se desarrolla en diversas locaciones del municipio, combinando paisajes urbanos y rurales que, según el equipo de producción, aportan autenticidad al relato.

La historia de Coyote está inspirada en hechos y testimonios reales, lo que refuerza su mensaje de sensibilización sobre un fenómeno que afecta a comunidades en todo el mundo.

Con esta producción, Nogales consolida su atractivo como locación cinematográfica, sumándose a la lista de ciudades mexicanas que sirven de escenario para producciones internacionales de alto impacto.