El Gobierno de Sonora trabaja en un plan para ampliar la cobertura de Internet y telefonía en municipios serranos y del sur del estado, con el fin de fortalecer servicios de salud, educación, seguridad y telemedicina en comunidades apartadas.

La Dirección de Telefonía Rural de Sonora informó que se realizan análisis en los 72 municipios de la entidad para ampliar y mejorar la cobertura de Internet y la calidad del sistema de telefonía. El proyecto busca atender a las localidades más apartadas, especialmente en regiones serranas y del sur del estado.

Gaspar Gabriel Encinas, titular del área, explicó que los esfuerzos se concentran en comunidades de la Sierra Alta, Sierra Tres Ríos y la Región del Mayo, donde el acceso a la conectividad es limitado.

" Los municipios principales son los de la Sierra Alta, Sierra Tres Ríos y la parte baja de la Región del Mayo y del Sur, es en lo que estamos trabajando, en esas coberturas que se van a ampliar, esas localidades más alejadas, para atenderlas y darles ese beneficio ", señaló.

Cobertura actual y metas

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sonora cuenta actualmente con un 91.3% de cobertura en telecomunicaciones, lo que representa un avance significativo a nivel nacional.

“Tenemos una cobertura de 91.3 en base a la encuesta del Inegi, en la cual se identifica el acceso a localidades de internet, estamos en una posición muy considerable a nivel nacional”, apuntó Encinas.

El funcionario aclaró que aún no se cuenta con una fecha exacta para iniciar los trabajos de expansión. Por ahora, se continuará con los estudios técnicos durante los próximos meses, con el fin de definir las zonas prioritarias y la estrategia de ejecución.



