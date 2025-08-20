El cronista Jesús Faustino Olmos destacó la relevancia histórica y cultural de las curanderas yaquis, como María Matus, cuya herencia sigue viva con la apertura de un consultorio de medicina tradicional en el IMSS-Bienestar de Vícam.

La apertura de un consultorio de medicina tradicional en el hospital del IMSS-Bienestar en Vícam, Guaymas, puso en el centro de la conversación nacional a la medicina herbolaria practicada por la etnia yaqui.

El cronista Jesús Faustino Olmos subrayó que este paso representa un reconocimiento a la fe y confianza que los pueblos originarios han depositado durante siglos en sus curanderas y parteras.

Los yaquis siempre han estado curándose y atendiéndose a través de la medicina herbolaria. Es parte de su identidad y herencia cultural



Olmos recordó a María Matus, una de las curanderas más reconocidas de la etnia, quien durante décadas fue buscada por pacientes no solo de Sonora, sino de diferentes regiones del país.

“Ella atendía a quienes llegaban, personas con enfermedades crónicas, y muchos lograron curarse. Por eso su herbolaria fue tan buscada”, señaló el cronista.

Matus, que también fue partera, falleció casi a los 100 años de edad, dejando como legado una tradición que hoy continúa su sobrina Doña Panchita, quien sigue practicando la medicina herbolaria.

Aunque la modernidad ha transformado el acceso a la salud, Olmos insistió en que la medicina natural sigue siendo un recurso vigente en muchas comunidades.

“Todos en algún momento buscamos una hierba o planta para aliviar un mal. Eso es parte de la herencia cultural que nos dejaron los grupos indígenas”, afirmó.

El cronista enfatizó que el nuevo consultorio del IMSS-Bienestar permitirá preservar esta práctica:

"Es importante que no se pierda la tradición. Conservar la medicina yaqui es conservar la historia y la identidad de un pueblo".