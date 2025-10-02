Probabilidad de ingreso de ciclón a Sonora se mantiene medianamente alta
La probabilidad de que un ciclón tropical ingrese a algún punto del territorio sonorense entre los días 8 y 12 de octubre se mantiene medianamente alta, informó la plataforma especializada en información meteorológica y climatológica en tiempo real, MeteoAlert-Hermosilllo.
El escenario más probable en qué caso de que logre avanzar hacia el estado de Sonora, según indica, apunta a la zona centro-norte y noroeste, mientras que hacia el centro la probabilidad es menor.
Por otro lado, se reactivaría el monzón, generando lluvias por tormentas como efecto indirecto. El núcleo de lluvias y vientos más intensos se concentraría en el noroeste de Sonora.
La plataforma prevé que a partir del 7 de octubre haya un incremento en la probabilidad de lluvias, aunque la intensidad y acumulados dependerán directamente de la trayectoria del próximo ciclón tropical.
“La incertidumbre sigue siendo considerable, por lo que aún pueden darse cambios importantes en los próximos días”, señaló.
Finalmente, se prevé que este viernes pueda formarse una depresión tropical, la cual podría evolucionar rápidamente a la Tormenta Tropical Priscilla.