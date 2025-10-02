El escenario más probable en qué caso de que logre avanzar hacia el estado de Sonora, apunta a la zona centro-norte y noroeste, mientras que hacia el centro la probabilidad es menor.

La probabilidad de que un ciclón tropical ingrese a algún punto del territorio sonorense entre los días 8 y 12 de octubre se mantiene medianamente alta, informó la plataforma especializada en información meteorológica y climatológica en tiempo real, MeteoAlert-Hermosilllo.

El escenario más probable en qué caso de que logre avanzar hacia el estado de Sonora, según indica, apunta a la zona centro-norte y noroeste, mientras que hacia el centro la probabilidad es menor.

Por otro lado, se reactivaría el monzón, generando lluvias por tormentas como efecto indirecto. El núcleo de lluvias y vientos más intensos se concentraría en el noroeste de Sonora.

La plataforma prevé que a partir del 7 de octubre haya un incremento en la probabilidad de lluvias, aunque la intensidad y acumulados dependerán directamente de la trayectoria del próximo ciclón tropical.

“La incertidumbre sigue siendo considerable, por lo que aún pueden darse cambios importantes en los próximos días” , señaló.

Finalmente, se prevé que este viernes pueda formarse una depresión tropical, la cual podría evolucionar rápidamente a la Tormenta Tropical Priscilla.