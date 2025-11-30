El halterista se colocó en el segundo lugar del pódium en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas Sub 17, realizado en San Luis Potosí.

El halterista Daniel Velázquez López, originario del puerto de Guaymas, obtuvo tres medallas de plata al participar en la competencia nacional de levantamiento de pesas sub 17 realizado en San Luis Potosí.

Compitió en la división de los 56 kilogramos y tras su participación consiguió la segunda posición en el pódium, consolidando nueva marca personal en la disciplina. El guaymense con gran desempeño en la competencia logró llenar de orgullo a Sonora.

Luis Meléndez, entrenador del joven deportista, destacó que este logro es resultado de un año excepcional, marcado por disciplina, constancia y crecimiento dentro del proceso rumbo al 2025. El jóven ha acumulado resultados sobresalientes en los últimos años, convirtiéndose en una de las promesas del levantamiento de pesas en el estado.

Entre sus principales triunfos se encuentra triple medallista de oro en la etapa estatal CONADE, triple medallista de oro en la fase Macro–Regional CONADE y triple medallista de oro en la Olimpiada Nacional CONADE, máximo logro juvenil a nivel nacional. Además, obtuvo triple medalla de bronce sub 17 en el Nacional Selectivo rumbo al Panamericano 2025, así como múltiples medallas de oro en competencias de asociación.

Estos resultados lo llevaron al podio en la competencia nacional celebrada en San Luis Potosí, donde cerró el año con tres medallas de plata que lo posicionan entre los mejores atletas juveniles del país.