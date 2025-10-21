El individuo amenazó con un cuchillo de cocina al conductor del vehículo, identificado como José Luis ‘N’, para luego despojarlo de mil 400 pesos en efectivo y un teléfono celular, antes de escapar.

Un joven de 23 años de edad fue sentenciado a más de 12 años de cárcel por hechos ocurridos en Cajeme, donde un conductor de plataforma fue despojado de dinero en efectivo y un teléfono celular.

Joel Antonio ‘N’ fue declarado culpable por el delito de robo con violencia moral en las personas cometido de noche, imponiendole una pena de 12 años y seis meses de prisión.

Los hechos se remontan al 14 de octubre de 2023, donde el sentenciado abordó un vehículo Nissan March de color gris, modelo 2021, en las calles Zacatecas y Francisco Márquez, de la colonia Cortinas, en Ciudad Obregón.

El individuo amenazó con un cuchillo de cocina al conductor del vehículo, identificado como José Luis ‘N’, para luego despojarlo de mil 400 pesos en efectivo y un teléfono celular, antes de escapar.

Debido a las diligencias de investigación y a la intervención de los agentes ministeriales, se logró la identificación, detención y judicialización del responsable, lo que permitió al Agente del Ministerio Público sostener la acusación hasta obtener la sentencia condenatoria.