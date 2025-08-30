Los participantes de diversos colectivos portaban fotografías y pancartas de sus seres queridos desaparecidos, y gritaban varias consignas.

Más de un centenar de personas se dieron cita este sábado a las 17:00 horas en el primer cuadro de la ciudad para dar inicio a una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada. La marcha culminó en el monumento a Juárez, según informó Guadalupe Ortiz, líder del colectivo Madres Buscadoras de Nogales.

Los participantes de diversos colectivos portaban fotografías y pancartas de sus seres queridos desaparecidos, y gritaban consignas como "Vivo se los llevaron, vivos los queremos" , "No buscamos culpables" y "Queremos recuperarlos" .

"La marcha fue un acto de manifestación pacífica y emotiva, donde las familias de los desaparecidos expresaron su dolor y su determinación de encontrar a sus seres queridos" , compartió a e Media la activista.

La marcha también fue una oportunidad para que las familias de los desaparecidos demanden justicia y respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Los participantes hicieron un llamado a las autoridades para que intensifiquen los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia.