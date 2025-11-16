Durante el recorrido por el sector turístico y la zona de playa de Miramar, los competidores recibieron aplausos, hidratación y mensajes de aliento de vecinos que, desde tempranas horas, se dieron cita para apoyar y animar a los deportistas del maratón con los primeros rayos del sol.

Con gran energía y entusiasmo, más de mil atletas participaron este domingo en el Maratón 2025 San Carlos–Guaymas, edición 'María Teresa Domínguez Islas', que celebró su edición número 15 con las distancias de 42 kilómetros, 21 kilómetros y 6.5 kilómetros.

La salida oficial para los corredores del maratón completo se realizó en punto de las 06:45 horas desde el sector La Manga, en San Carlos, minutos más tarde partieron los participantes de medio maratón y de la prueba de 6.5 kilómetros, todos con el ánimo de disfrutar la ruta y entregar su máximo esfuerzo hasta llegar a la meta.

Durante el recorrido por el sector turístico y la zona de playa de Miramar, los competidores recibieron aplausos, hidratación y mensajes de aliento de vecinos que, desde tempranas horas, se dieron cita para apoyar y animar a los deportistas del maratón con los primeros rayos del sol.

Premian a ganadores absolutos

En la rama femenil de los 42 kilómetros, la ganadora absoluta fue July Miguel Nicanor, originaria de Nogales, al obtener el primer lugar con un tiempo de 03:48.7, en segunda posición llegó Edna Minerva Mora con un registro de 04:28.37.

En la rama varonil, Candido Ayala Rubio se alzó con el primer lugar absoluto al concluir la prueba en 02:54.10 , el segundo sitio fue para Ernesto Alonso Rodríguez, con 03:03.46, mientras que José Miguel Romero obtuvo la tercera posición con un tiempo de 03:04.09.

Durante la ceremonia se rindió un homenaje especial a María Teresa Domínguez Islas, atleta sonorense originaria de Huatabampo, reconocida por figurar en el top 10 de las mejores maratonistas máster del mundo entre 2015 y 2021. Domínguez Islas, recibió una medalla especial y un reconocimiento por su trayectoria.

La homenajeada compartió que este ha sido un año de logros, destacó su participación en el Maratón de Londres en abril pasado, donde completó su quinto major y obtuvo el segundo lugar en su categoría.

“Me siento muy contenta, yo fui la ganadora absoluta del medio maratón cuando inició y que 15 años después sea la homenajeada pues es mi fiesta” , expresó la talentosa deportista.

Además, se entregaron medallas y premios a los tres primeros lugares de las distancias de 21 y 6.5 kilómetros, reconociendo el esfuerzo y disciplina de cada atleta.

El evento deportivo concluyó en un ambiente festivo, donde competidores, familiares y organizadores celebraron la llegada de cada corredor a la meta, destacando el espíritu deportivo y la pasión que caracterizó a esta edición del maratón.