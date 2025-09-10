Acompañado por autoridades locales, Durazo Montaño detalla las características del proyecto que incluye áreas recreativas, comerciales y de esparcimiento en los malecones.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó un ambicioso proyecto para detonar el desarrollo turístico y económico de la región, con la construcción y rehabilitación de malecones en Empalme, Guaymas y San Carlos, cuya inversión supera los 800 millones de pesos.

El mandatario estatal, durante una gira de trabajo por los municipios de Guaymas y Empalme, informó que el plan contempla la edificación de un nuevo malecón en playa Delfín, un espacio diseñado para el disfrute de las familias de la región.

Durante el evento, el mandatario estatal estuvo acompañado por Alejandra Castro Valencia, de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur); Roberto Gradillas, secretario de Economía y Turismo en el estado; la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González; y el presidente municipal de Empalme, Luis Fuentes Aguilar.

El malecón turístico de San Carlos contará con una inversión de 550 millones de pesos y una longitud de 2.4 kilómetros de extensión, vialidades para ciclistas y transporte urbano, parque inclusivo, miradores, anfiteatro, áreas ecológicas, juegos infantiles, zonas de comercio, estacionamientos y mobiliario urbano de última generación.

Para la rehabilitación del malecón de Guaymas se destinarán 60 millones de pesos, que abarcarán una longitud de 800 metros lineales. El proyecto incluye pavimentación, rehabilitación de áreas existentes como el skate park, barandales, iluminación, sombras, instalación de juegos infantiles, baños, así como la mejora de la fuente danzante, entre otros aspectos.

En el caso del malecón turístico de Cochorit, se invertirán 190 millones de pesos en obras de pavimentación con concreto hidráulico, luminarias solares, baños, banquetas y guarniciones, ciclovía, áreas verdes, andadores y palapas, entre otras mejoras al espacio público.