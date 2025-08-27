El sindicato informó que el retroactivo se cubrirá en octubre y que el incremento apenas representa 700 pesos por quincena en la categoría más alta.

El Sindicato de Trabajadores y Empleados del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) anunció que a partir de la segunda quincena de agosto el personal docente percibirá un incremento salarial del 4%.

El secretario general del sindicato, Eleazar Herrera, informó que también se cubrirá el pago retroactivo correspondiente desde febrero, el cual deberá liquidarse a más tardar en la segunda quincena de octubre.

De acuerdo con el dirigente, el aumento representa poco más de 700 pesos por quincena en la categoría más alta, cantidad que consideró insuficiente ante el costo de la vida diaria y la inflación.

"Ese monto ni siquiera alcanza para la gasolina" , expresó.

Herrera señaló que el Cobach ha quedado rezagado frente a otros niveles educativos, pues mientras en primaria y educación superior los incrementos se pagan con mayor rapidez, en el nivel medio superior suelen llegar con meses de retraso.

Además, recordó que el subsistema perdió beneficios que permanecen en nivel básico, como las compensaciones por desempeño conocidas como K1, que en su momento funcionaban como incentivo al buen resultado en evaluaciones académicas.

Por ello, el sindicato propuso reactivar programas de homologación y estímulos que en el pasado permitieron a los docentes mejorar su categoría, elevar sus ingresos y, al mismo tiempo, fortalecer la formación de los alumnos.

Los docentes descartaron iniciar un paro al arranque del ciclo escolar, pero llamaron al Gobierno del Estado a garantizar el cumplimiento de lo pactado y a respaldar gestiones ante la federación para evitar que alrededor de mil 800 trabajadores en Sonora continúen por debajo de la inflación.

"Realmente al trabajador le queda el 1.2%; el resto de ese 4% se va en impuestos y en aportaciones al Isssteson. Por eso pedimos que se busquen mecanismos que apoyen de manera directa al profesor y al trabajador" , subrayó Herrera.

