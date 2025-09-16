Luis Eduardo “Guayo” Bojórquez, docente de secundaria en Magdalena de Kino, falleció de un infarto mientras interpretaba “A mi manera” durante la fiesta de San Francisco.

La comunidad de Magdalena de Kino se encuentra de luto tras el fallecimiento repentino de Luis Eduardo “Guayo” Bojórquez, maestro de secundaria, quien murió de un infarto mientras participaba en la fiesta de San Francisco.

El hecho ocurrió el sábado 13 de septiembre, cuando el docente interpretaba la canción “A mi manera” acompañado de su grupo musical.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo Bojórquez buscó apoyo en el teclado antes de desplomarse frente a sus compañeros músicos. Entre los presentes se encontraban familiares, colegas y estudiantes, quienes en un primer momento no advirtieron la emergencia.

Trayectoria y antecedentes médicos

De acuerdo con el área de Comunicación Social del municipio, el maestro estaba bajo seguimiento médico y estaba por someterse a una cirugía de corazón abierto debido a antecedentes cardiacos.

Reconocido por su compromiso académico y su pasión por la música, Bojórquez solía organizar actividades culturales y veladas en honor a San Francisco.

La muerte del docente causó consternación entre la población local, que lo recuerda como un pilar en la educación y la vida cultural de Magdalena de Kino. La tragedia también generó reflexiones sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares.



