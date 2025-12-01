Un grupo de madres de familia iniciaron un plantón en la Secundaria Técnica número 71 de Guaymas Norte para mostrar su inconformidad.

Madres de familia de la Secundaria Técnica número 71, ubicada en el sector de Guaymas Norte, se manifestaron la mañana de este lunes a las afueras del plantel para solicitar la destitución de un maestro, a quien señalan por comportamientos indebidos dentro del salón de clases.

Desde las 07:00 horas, padres y madres de alumnos se colocaron en la entrada principal de la institución para expresar su inconformidad ante presuntos comentarios inapropiados por parte del docente de la materia de inglés del grupo 2°C.

Ana Torres, representante de las madres de familia, informó que la protesta se realizó debido a comportamientos incorrectos de un maestro con insinuaciones y palabras en doble sentido dirigidos a alumnos, además de solicitar la expulsión del docente, ya que aseguran que cuenta con expediente con denuncia por situaciones parecidas durante el 2018, 2019 y este año.

En la entrada del plantel, los inconformes colocaron carteles de colores en los que expusieron la problemática que afecta a sus hijos, además de exigir la salida del profesor al considerar que no se encuentra en condiciones para estar al frente de un grupo.

Representantes de la Sociedad de Padres de Familia manifestaron su apoyo a las madres que han mostrado su inconformidad, con el objetivo de proteger la integridad de los alumnos y alumnas.

La situación ya fue notificada a las autoridades educativas, quienes se encuentran atendiendo el caso.