La creadora de contenido hermosillense presentó 'LupiKill', un reality show de terror inmersivo que cautivó a los jueces de Shark Tank México: Creators.

La creatividad sonorense brilló en el nuevo spin-off de Shark Tank México, donde la creadora de contenido y empresaria Lupita Villalobos se convirtió en la gran ganadora del tercer episodio de 'Shark Tank México: Creators' con su innovadora propuesta de terror inmersivo 'LupiKill'.

Conocida en redes sociales como @lupitavillalobossbeltran, Lupita llegó al tanque con una presentación que combinó suspenso, humor y estrategia, mostrando cómo su experiencia en plataformas digitales puede trasladarse al entretenimiento en vivo. Su proyecto llamó la atención de todos los tiburones al proponer un reality show de terror en el que varios creadores de contenido deberán sobrevivir a acertijos, trampas y desafíos dentro de una casa estilo escape room.

Durante su intervención, un actor disfrazado irrumpió en el set recreando una escena de 'LupiKill', lo que provocó gritos y risas entre los jueces. Lupita aprovechó el momento para revelar que también será parte del show con la capacidad de cambiar las reglas del juego “para sembrar el caos”.

"Ser creadora de contenido me ha ayudado a cumplir mis sueños, y hoy está a punto de comenzar otro" , expresó emocionada antes de entrar al tanque.

Una propuesta con visión

El proyecto, que busca fusionar el contenido digital con experiencias en vivo, requiere una inversión estimada de 700 mil pesos mexicanos, pero con el potencial de alcanzar entre 7 y 10 millones de vistas orgánicas durante su primer mes de lanzamiento.

Lupita respaldó su propuesta con cifras sólidas: su canal y su podcast, conducido junto a su amiga 'Quesito', se encuentran entre los más vistos en español. Además, su tour de presentaciones ha reunido a miles de seguidores en distintas ciudades, consolidando su presencia en la comunidad digital.

Los tiburones del panel —Oso Trava, Rafa Polinesio y Miriam Mendoza, bajo la conducción de Moris Dieck— reconocieron el talento y la energía de la sonorense.

"Qué gran pitch, qué gran energía, no por nada has logrado lo que has logrado" , comentó uno de los jueces.

El talento sonorense en la economía de creadores

La edición Creators de Shark Tank México es una colaboración entre Sony, YouTube y el formato original del programa, con el objetivo de mostrar la llamada "economía de los creadores", en la que influencers, youtubers y tiktokers convierten su talento en proyectos empresariales sostenibles.

Con solo tres episodios, la serie busca visibilizar cómo los creadores pueden construir imperios más allá de las redes sociales, produciendo contenido, giras, productos físicos y experiencias en vivo.

Rafa Polinesio, quien fungió como uno de los tiburones invitados, destacó el esfuerzo y la estrategia que implica esta nueva etapa del entretenimiento digital:

"Esto es una carrera de resistencia… si no tienes pasión, llega un punto en que el alma ya no puede sostenerlo" .

Al cierre del episodio, Lupita Villalobos fue reconocida como la ganadora del tercer capítulo, consolidándose como una de las nuevas voces del entretenimiento mexicano con visión empresarial y creatividad desbordante.

El episodio completo de Shark Tank México: Creators puede verse de manera gratuita en el canal oficial de YouTube del programa, donde los fans podrán revivir el momento en que una sonorense convirtió su pasión por contar historias en una idea digna de inversión.