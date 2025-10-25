El billete comprado en un expendio guaymense ubicado en el Mercado Municipal, resultó premiado por 720 mil pesos.

Este sábado la suerte salpicó a Guaymas, luego que en el reciente sorteo superior número 2862 de la Lotería Nacional,celebrado este 24 de octubre, resultó agraciado un vecino del puerto con una parte del premio.

Guaymense gana premio

El billete con el número 59904, premiado con una cantidad de de 720 mil pesos, fue adquirido en un expendio local ubicado en las instalaciones del emblemático Mercado Municipal, fue vendido en serie 1 y 2 celebrado este viernes 24 de octubre.

Esta noticia generó gran esperanza entre las personas de todas las edades que acostumbran a adquirir boletos para apostar a la suerte.

La comunidad celebró la información generada este día sobre el nuevo ganador del sorteo, que en esta ocasión también beneficiará económicamente a un guaymense. En ocasiones anteriores la suerte del premio mayor también han visitado al puerto.

El sorteo celebrado el pasado viernes ofreció como premio mayor la cantidad de 17 millones de pesos, correspondiente al número 59806. En esta ocasión, el billete celebró el 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).