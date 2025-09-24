La senadora Lorenia Valles presentó una iniciativa que busca fortalecer la prevención y atención de la salud mental desde la niñez.

En el marco de un foro nacional sobre salud mental y adicciones, la senadora Lorenia Valles presentó una iniciativa legislativa que busca atender el problema del suicidio y los trastornos asociados desde un enfoque integral.

El proyecto contempla dos ejes centrales: prevención y atención profesional. La legisladora subrayó que la detección temprana de señales en escuelas, familias y comunidades es clave para evitar crisis mayores.

Herramientas desde la educación

La iniciativa propone que desde la educación primaria y secundaria se brinden herramientas de salud mental a niños y jóvenes, además de capacitar a docentes y orientadores para identificar conductas de riesgo y canalizar casos a especialistas.

“Muchas veces no sabemos a dónde recurrir o creemos que estamos solos. Lo prioritario es contar con modelos integrales que permitan actuar a tiempo”, señaló la senadora.

De acuerdo con la legisladora, México mantiene índices preocupantes de suicidio, particularmente en jóvenes. Recordó que septiembre es el Mes de la Prevención del Suicidio, en el que se busca generar conciencia sobre la magnitud del problema.

En Sonora, por ejemplo, las tasas de suicidio ubican al estado entre los primeros lugares a nivel nacional.

La propuesta plantea la construcción de una política pública en salud mental que involucre al sector educativo, al sector salud y a las familias. “Este es un trabajo entre todos. Si actuamos a tiempo, muchas situaciones podrían evitarse”, enfatizó.

La iniciativa ya fue turnada a comisiones en el Senado, donde se analizará para dictamen. Mientras tanto, la legisladora invitó a especialistas y organizaciones civiles a aportar ideas que fortalezcan el proyecto.