En gira por San Luis Río Colorado, la senadora Lorenia Valles sostuvo que a los gobiernos de la Cuarta Transformación los distingue la cercanía y el bienestar social.

“A los gobiernos de la Cuarta Transformación nos diferencia la cercanía con la gente y la priorización del bienestar social. Nuestro movimiento surgió del trabajo en el territorio y como gobierno tenemos la misma vocación”, dijo la senadora Lorenia Valles, durante su gira por San Luis Río Colorado.

En su visita a esta región de Sonora se reunió con la estructura municipal de morena, así como con jóvenes militantes, con la anfitrionía del alcalde César Ivan Sandoval Gamez. También la legisladora manifestó que el gobernador Alfonso Durazo, además de ser un gran dirigente político y presidente del Consejo Nacional del partido, está liderando el mejor gobierno que ha tenido Sonora.

“En la última reunión del Consejo Nacional de morena, se acordaron diferentes compromisos para la profesionalización de los gobiernos municipales y la garantía de mejores servicios públicos, a través de un Plan Municipalista. Ese debe seguir siendo el sello de los gobiernos de morena”, mencionó.

La senadora de la República agregó que el Plan Municipalista contempla tres líneas de acción: 1) crear una escuela para capacitar a los gobiernos municipales; 2) invertir más recursos públicos en los servicios de agua, drenaje, pavimentación, alumbrado público, manejo de la basura, recuperación de espacios públicos y seguridad; y 3) fortalecer las áreas de enlace y gestión ciudadana.

Finalmente, en una reunión con jóvenes, Valles Sampedro recordó que el apoyo de las juventudes fue importante para la llegada de la Cuarta Transformación por segunda vez consecutiva en el país, así como en Sonora en 2021; y su participación será fundamental para volver a ganar en 2027. “Queremos seguir haciendo historia junto a ustedes”, refrendó.



