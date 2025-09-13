La senadora Lorenia Valles destacó el papel del gobernador Alfonso Durazo en el cuarto informe, al subrayar el Plan Sonora de Energías Sostenibles, la modernización del Puerto de Guaymas y las becas que hoy reciben más de 515 mil jóvenes sonorenses.

La senadora Lorenia Valles resaltó el papel del gobernador Alfonso Durazo tanto en el ámbito nacional como estatal, durante su arribo al Cuarto Informe de Gobierno.

La legisladora subrayó la relevancia del Plan Sonora de Energías Sostenibles, considerado como uno de los cien compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pieza fundamental para el desarrollo económico del estado.

En materia de infraestructura, Valles mencionó la modernización del Puerto de Guaymas, así como las carreteras estratégicas que conectarán a Guaymas con Chihuahua y Bavispe-Nuevo Casas Grandes, proyectos que, dijo, serán clave para fortalecer la región.

Asimismo, destacó la política social implementada por la actual administración.