La senadora Lorenia Valles afirmó que la nueva Suprema Corte, integrada por voto popular y presidida por un hombre indígena, representa un Poder Judicial al servicio del pueblo.

"La ministra Lenia Batres forma parte de la esencia del nuevo Poder Judicial: un poder al servicio del pueblo y que hace de la justicia un bien público, y no un privilegio exclusivo de quienes pueden pagar un abogado", manifestó la senadora Lorenia Valles, luego de una conferencia que la ministra impartió en la ciudad de Hermosillo.

La legisladora aseguró que, siendo presidida por segunda vez por un hombre indígena y conformada por ministras y ministros electos por voto popular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizará el acceso a la justicia de los pueblos y de las comunidades indígenas, así como de aquellas personas que han sido víctimas de un sistema judicial injusto y patrimonialista.

"Con la reforma constitucional que aprobamos hace un año, se redignificó el sistema de justicia mexicano prevalenciendo la honestidad, la austeridad y, valga la redundancia, la justicia como principios fundantes de dicho poder. Ahora, ni las ministras ni los ministros pueden ganar más que la presidenta de la República."

Concluyó diciendo que el primer paso fue la elección democrática de las autoridades judiciales, estando pendiente el fortalecimiento de las fiscalías y de las defensorías públicas, lo cual podrá ser parte de una nueva legislación.