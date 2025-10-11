En el Día Internacional de la Niña, la legisladora llamó a garantizar una infancia libre de violencia y oportunidades para todas.

En el marco del Día Internacional de la Niña, la senadora Lorenia Valles participó en la “Asamblea de Mujeres: Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, donde reafirmó su compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas en México.

El evento, organizado por las secretarías de las Mujeres del gobierno federal y del estado de Sonora, sirvió como plataforma para resaltar el papel transformador de las mujeres en la política. Valles destacó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “un ejemplo a seguir”.





“La presidenta Claudia Sheinbaum no es un presidente más; es la presidenta de las mujeres. Está haciendo un gran trabajo en favor de todas las mexicanas, y es un referente para quienes soñamos con un país más justo e igualitario ”, expresó la legisladora.





Cartilla de Derechos de las Mujeres: información y empoderamiento





La senadora subrayó la importancia de la nueva Cartilla de Derechos de las Mujeres, una iniciativa federal que busca acercar información clara y accesible sobre los derechos de las mexicanas.

Entre los derechos destacados en la cartilla se incluyen:

Ser libres y felices

Acceso a la salud y educación

Vivienda digna

Salario justo

Justicia y vida libre de violencia

“Derechos que deben ejercerse sin excepción”, afirmó Valles, enfatizando la necesidad de que todas las mujeres puedan ejercerlos plenamente.





Infancia libre de violencia y con oportunidades





La legisladora concluyó su participación haciendo un llamado a garantizar que las niñas crezcan en condiciones seguras y con oportunidades para desarrollarse:

“Hoy, en el Día Internacional de la Niña, reiteramos que todas las niñas merecen crecer seguras, felices y con las condiciones necesarias para estudiar, desarrollarse y cumplir sus sueños. Todas las niñas y mujeres podemos ser lo que queramos ser, y nuestro ejemplo es la presidenta Claudia Sheinbaum” , finalizó.

La senadora Valles reafirmó así su compromiso con la igualdad de género, la protección de los derechos de las mujeres y niñas, y la construcción de un país más justo.