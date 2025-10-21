Durante la sesión solemne del Senado por el 72 aniversario del voto femenino, la senadora sonorense Lorenia Valles destacó que las mujeres han conquistado espacios de poder y liderazgo, impulsadas por la Cuarta Transformación y la paridad de género como principio constitucional.

En el marco de la sesión solemne del Senado de la República por el 72 aniversario del reconocimiento del voto femenino en México, la senadora Lorenia Valles Sampedro afirmó que las mujeres están conquistando espacios de participación política y de toma de decisiones en todos los niveles de gobierno.

“ A 72 años del reconocimiento del sufragio femenino, las mujeres estamos conquistando diferentes espacios de participación política, desde las presidencias municipales, las diputaciones locales y federales, las senadurías, hasta la presidencia de la República. Logramos que el poder también sea cosa de mujeres ”, expresó la legisladora sonorense.

Durante la sesión, los senadores reflexionaron sobre la importancia histórica del voto femenino y su impacto en la vida democrática del país.

Valles subrayó que hoy es común ver mujeres en puestos de poder y que sus liderazgos se distinguen por la honestidad, el compromiso y los buenos resultados, además de su capacidad para cumplir con las responsabilidades familiares y de cuidado.

Paridad como principio de Estado

La senadora destacó que la paridad de género se ha consolidado como una realidad gracias a la Cuarta Transformación, al convertirse en un principio constitucional que obliga a los poderes públicos y organismos autónomos de los tres niveles de gobierno a integrar de manera equitativa a mujeres y hombres.

“ La fuerza de la Cuarta Transformación está basada en la participación del pueblo, incluidas las mujeres, que representan más de la mitad de la población y son las más participativas en los procesos electorales ”, afirmó.

Finalmente, Lorenia Valles concluyó que las mujeres no solo están preparadas, sino que ya lideran la transformación del país con compromiso, visión y resultados.