El ciclón Lorena se degradó a tormenta tropical en el Pacífico, pero seguirá provocando lluvias intensas, fuertes vientos y riesgo de inundaciones repentinas en Sonora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) confirmó que Lorena perdió fuerza y ahora es tormenta tropical; sin embargo, mantiene condiciones peligrosas para Sonora, con riesgo de inundaciones repentinas y deslaves en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con el monitoreo oficial, entre el 4 y el 7 de septiembre el ciclón aportará humedad que generará lluvias fuertes a intensas en el sur, centro y norte del estado.

También se esperan rachas de viento superiores a 75 km/h y oleaje elevado en costas del sur de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó que se mantiene un monitoreo permanente sobre la trayectoria del sistema.

Se exhorta a la población a evitar cruzar arroyos, mantenerse alejada de zonas de riesgo y atender los avisos oficiales.



