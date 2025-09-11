María Auxiliadora Ung, presidenta de la Unión de Locatarios, manifestó sentirse emocionada y con altas expectativas por el regreso de los locatarios al mercado, ya que no solo era algo esperado por ellos, sino también por la ciudadanía.

Este viernes 12 de septiembre después de más de un año, locatarios del Mercado Municipal regresarán a sus puestos dentro de sus instalaciones.

María Auxiliadora Ung, presidenta de la Unión de Locatarios, manifestó sentirse emocionada y con altas expectativas por el regreso de los locatarios al mercado, ya que no solo era algo esperado por ellos, sino también por la ciudadanía.

“Estamos muy emocionados, a la expectativa, si esperábamos el regreso para estas fechas pero no pensamos que ya fuera mañana. Nos tomó un poco por sorpresa estamos bastante expectantes y confiamos en que nos va a ir bien” ,comentó.

Añadió que algunos comerciantes comenzaron a llevar sus artículos para instalarlos en el rehabilitado Mercado ubicado en la zona Centro de la ciudad.

Mencionó que algunos compañeros locatarios probablemente se sumarán a las actividades en el Mercado en los próximos días, ya que el regreso aunque estaba esperado se adelantó y algunos locatarios todavía no cuentan con todo su equipo. “Ya se termino de subsanar todo lo faltante, ya hay que volver, ya estamos listos, no tenemos ningún pretexto para no volver” , expresó.

Finalmente, hizo una invitación a la ciudadanía a asistir y visitas el Mercado y disfrutar de la variedad de sabores gastronómicos por los que se caracteriza.