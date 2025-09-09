Durante el operativo, se localizó un predio de aproximadamente mil 189 metros cuadrados, donde fueron encontradas plantas de mariguana.

Un plantío de mariguana fue localizado y destruido durante un operativo realizado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en las inmediaciones del Puerto de Cananea.

El operativo fue efectuado mediante reconocimientos motorizados y a pie tierra, en el marco de las acciones permanentes para combatir el cultivo ilícito de enervantes en la región.

Durante esa acción, se localizó un predio de aproximadamente mil 189 metros cuadrados, donde fueron encontradas plantas con las características de la mariguana.

En total, presentaban una densidad promedio de seis a siete plantas por metro cuadrado y una altura de 1.50 metros, lo cual corresponde a un estimado de ocho mil 300 plantas.

El plantío de mariguana fue destruido en el lugar mediante incineración, siguiendo los protocolos establecidos para garantizar la eliminación segura y efectiva del cultivo ilegal.