El Mando Coordinado, bajo la dirección de Jesús Manuel Ortega Santana Cruz, atendió el día 15 de noviembre un reporte de C5N sobre un vehículo abandonado e incendiado en el camino de terracería de San Antonio - San Lázaro.

Al llegar al lugar, los elementos de Seguridad Pública Municipal de Santa Cruz observaron un vehículo aparentemente una vagoneta tipo Trail Blazer Chevrolet o Pathfinder Nissan, de color gris, cuatro puertas, sin personas en el lugar ni en el interior.

El vehículo no contaba placas de identificación visibles y no se apreció la serie del vehículo. No se encontraron personas en el lugar que pudieran proporcionar información sobre el incidente, según informó personal policíaco.

De lo anterior se dió conocimiento a Supervisor C-5 y al jefe inmediato sobre el incidente. Los policías que realizaron el descubrimiento del vehículo permanecieron en el lugar a la espera de instrucciones para proceder con la investigación y determinar las causas del incendio.

La zona donde fue el siniestro fue asegurada y se están realizando patrullajes para garantizar la seguridad de la población. Se recomendó a la ciudadanía que si tiene información sobre el incidente, se comunique con las autoridades competentes.