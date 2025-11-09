De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, en el sitio se localizaron restos calcinados, un cráneo completo y otros restos óseos.

El colectivo Misioneras Buscadoras Magdalena logró un hallazgo positivo de restos humanos durante jornadas de búsqueda realizadas este domingo en el municipio.

El rastreo, fundamental para la localización de restos de personas desaparecidas, se llevó a cabo con el acompañamiento y apoyo interinstitucional de diversas autoridades.

En estas labores de campo participaron personal de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, así como elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, en el sitio se localizaron restos calcinados, un cráneo completo y otros restos óseos. Dichos hallazgos fueron inmediatamente resguardados para su procesamiento.

Los restos serán trasladados a los laboratorios forenses correspondientes para iniciar los protocolos de identificación genética.