Autoridades localizaron este miércoles a un hombre sin vida en el río Matape, en Empalme. El hallazgo movilizó a policías y cuerpos de auxilio.

Una persona del sexo masculino fue encontrada sin vida la mañana de este miércoles en el río Matape, en la zona que conecta al municipio de Empalme.

De acuerdo con el reporte recibido en la línea de emergencias, la víctima se encontraba en el tramo comprendido entre los puntos conocidos como Piedra Volada y Ronaldo Camacho, en cercanía con las vías del ferrocarril.

Al lugar acudieron elementos de seguridad pública y personal de auxilio, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue asegurada en espera de peritos forenses, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para establecer la identidad del fallecido y las causas de su muerte.

Por el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del hallazgo.



