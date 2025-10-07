Un joven de 20 años, originario de la Ciudad de México, fue hallado sin vida la mañana del martes frente a la playa incluyente de San Carlos.

La mañana de este martes, alrededor de las 06:00 horas, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre flotando frente a la playa incluyente de San Carlos.

De acuerdo con el reporte de emergencia, autoridades y Bomberos del área de rescate acuático acudieron al sitio y llevaron a tierra los restos.

La víctima fue identificada como un joven de 20 años, originario de la Ciudad de México. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

Al lugar arribaron elementos de seguridad pública y peritos de la Fiscalía General de la República para realizar las diligencias de ley correspondientes.