El joven de 22 años había sido privado de su libertad en su domicilio, el pasado lunes 24 de noviembre.

Después de permanecer privado de su libertad durante cinco días, se reporta de forma extra oficial que Raymundo Delgadillo Armenta ha sido localizado con vida y se encuentra a salvo en su domicilio en Cajeme.

Durante la madrugada de este sábado, el joven de 22 años habría llegado por sí solo a las inmediaciones de su casa ubicada en la colonia Prados de Tepeyac, mismo lugar donde fue levantado el pasado lunes 24. Si embargo, autoridades no han emitido detalles sobre las circunstancias de su liberación, se espera que más tarde compartan más información de las investigaciones.

A lo largo de la semana, la familia y el círculo cercano de Raymundo realizaron protestas, plantones y cierres de calles para exigir su localización, que incluyeron bloqueos en vialidades principales y hasta en la carretera internacional.

Investigan circunstancias del secuestro

Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), relató cómo transcurrieron los hechos la noche en que Raymundo fue privado de su libertad. Según la investigación, el universitario intentó huir brincando hacia un domicilio contiguo, propiedad de un policía municipal. Sin embargo, los agresores ingresaron y se llevaron al oficial junto con él.

Más tarde, el agente fue localizado con vida en Bataconcica, mientras que el vehículo utilizado por los presuntos responsables, una camioneta Cherokee con cuatro fusiles y una pistola al interior, fue hallada en Loma de Bácum. Sin embargo, Raymundo seguía desaparecido. La AMIC investiga una posible relación entre este incidente y el asesinato de su tío en 2021, ocurrido en Acapulco, Guerrero.

Sus familiares insisten en que el alumno del ITSON no tiene vínculos con organizaciones criminales, y que "él no anda en malos pasos, él es un niño bien".