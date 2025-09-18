El joven dijo a las autoridades que salió a la ciudad de San Luis Río Colorado para asistir con amigos a una fiesta, luego de recibir el pago de su trabajo.

Emir Eugenio ‘N’, joven de 20 años de edad que presuntamente se encontraba desaparecido en Puerto Peñasco, Sonora, fue localizado con vida, confirmó este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes).

El joven dijo a las autoridades que salió a la ciudad de San Luis Río Colorado para asistir con amigos a una fiesta, luego de recibir el pago de su trabajo.

Durante su visita a esa ciudad, su celular se quedó sin batería, lo que le impidió comunicarse con sus familiares.

Tras enterarse por medio de redes sociales que era buscado, decidió regresar a Puerto Peñasco a eso de las 23:00 horas.

Emir fue encontrado este día en la calle Boca Negra y Derecho de Vía de la colonia Oriente, según expuso, no fue víctima de ningún delito.

El joven solicitó que no se continúe con la investigación, al no existir indicios de privación ilegal de la libertad ni de otro delito en su contra, lo cual fue corroborado por la propia Fiscalía, tras verificarse su estado físico y psicológico.