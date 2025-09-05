La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que los remanentes del ciclón Lorena ocasionarán lluvias de fuertes a muy fuertes en Sonora este viernes, con rachas de viento superiores a 60 km/h y oleaje elevado en la zona costera.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó este 5 de septiembre que el ciclón tropical Lorena, ahora como sistema post-tropical, continuará desplazándose en el Pacífico mientras pierde fuerza.

No obstante, sus bandas nubosas aportarán humedad significativa, provocando lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio, acompañadas de tormentas eléctricas, vientos con rachas mayores a 60 km/h y oleaje de hasta 3 metros en las costas del sur del estado.

Condiciones por región

Hermosillo : mínima 24°C, máxima 28°C, cielos nublados , vientos de hasta 65 km/h y 90% de probabilidad de lluvia

: mínima 24°C, máxima 28°C, , vientos de hasta 65 km/h y Ciudad Obregón: mínima 24°C, máxima 27°C, cielos nublados , vientos de hasta 40 km/h y 90% de probabilidad de lluvia

, vientos de hasta 40 km/h y Nogales: mínima 17°C, máxima 25°C, cielos nublados , vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia

, vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia San Luis Río Colorado : mínima 27°C, máxima 37°C, cielo despejado , vientos de hasta 40 km/h y 10% de probabilidad de lluvia

: mínima 27°C, máxima 37°C, , vientos de hasta 40 km/h y Navojoa: mínima 24°C, máxima 27°C, cielos nublados , vientos de hasta 40 km/h y 90% de probabilidad de lluvia

, vientos de hasta 40 km/h y Agua Prieta: mínima 17°C, máxima 21°C, cielos parcialmente nublados, vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia

Guaymas: mínima 26°C, máxima 29°C, cielos nublados, vientos de hasta 50 km/h y 90% de probabilidad de lluvia

Protección Civil llamó a la población a:

Evitar cruzar arroyos y canales durante las lluvias.

durante las lluvias. Extremar precauciones por rachas de viento y oleaje elevado en la costa.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales y reportar emergencias al 911.

Los efectos combinados de los remanentes de Lorena y el monzón mexicano mantendrán condiciones de inestabilidad en Sonora durante este viernes, con riesgo de lluvias intensas y vientos fuertes en varias regiones del estado.