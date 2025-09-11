Protección Civil reportó que este jueves se esperan tormentas eléctricas y lluvias moderadas en el oriente y sur de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este jueves 11 de septiembre, los efectos del monzón mexicano, sumados a una circulación ciclónica en niveles medios, generarán tormentas eléctricas y lluvias de 5 a 25 mm en municipios del oriente y sur de Sonora durante la tarde.

Se mantiene en vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico , con un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas . De evolucionar, podría convertirse en tormenta tropical durante el fin de semana .

Frente frío No. 3

En el noroeste, el frente frío No. 3 se aproximará durante la tarde-noche, generando rachas de viento moderadas y ligero descenso en la temperatura antes de disiparse.

Pronóstico por ciudades

Hermosillo: mínima 28°C, máxima 39°C, 10% de probabilidad de lluvia

Ciudad Obregón: mínima 28°C, máxima 37°C, 30% de probabilidad

Nogales: mínima 19°C, máxima 33°C, 30% de probabilidad

San Luis Río Colorado: mínima 22°C, máxima 38°C, sin probabilidad de lluvia

Navojoa: mínima 27°C, máxima 37°C, 40% de probabilidad

Agua Prieta: mínima 20°C, máxima 34°C, 40% de probabilidad

Guaymas: mínima 28°C, máxima 33°C, 20% de probabilidad

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada sobre los reportes oficiales y tomar precauciones ante lluvias, descargas eléctricas y rachas de viento superiores a 60 km/h.