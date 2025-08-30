La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado se esperan tormentas eléctricas, lluvias intensas y temperaturas de hasta 45°C en distintas regiones de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió este sábado 30 de agosto un aviso meteorológico en el que anticipa condiciones de inestabilidad climática en Sonora.

El monzón mexicano, en combinación con una vaguada en altura y divergencia, provocará tormentas eléctricas y lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 65 km/h en el oriente, sur, norte, nororiente y centro del estado, principalmente durante la tarde y noche.

Asimismo, se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45°C en la zona noroeste y centro de la entidad.

Vigilancia en el Pacífico

Las autoridades mantienen en observación una baja presión en el Océano Pacífico, con 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

Pronóstico por municipios

Hermosillo: mínima de 28°C, máxima de 40°C , cielo parcialmente nublado , 40% de probabilidad de lluvia

, , 40% de probabilidad de lluvia Ciudad Obregón: mínima de 27°C, máxima de 39°C , cielo despejado , 40% de probabilidad de lluvia

, , 40% de probabilidad de lluvia Nogales: mínima de 20°C, máxima de 34°C , cielo parcialmente nublado , 40% de probabilidad de lluvia

, , 40% de probabilidad de lluvia San Luis Río Colorado: mínima de 28°C, máxima de 42°C , cielo despejado , sin probabilidad de lluvia

, , Navojoa: mínima de 27°C, máxima de 39°C , cielo mayormente despejado , 30% de probabilidad de lluvia

, , 30% de probabilidad de lluvia Agua Prieta: mínima de 21°C, máxima de 33°C , cielo nublado , 60% de probabilidad de lluvia

, , 60% de probabilidad de lluvia Guaymas: mínima de 29°C, máxima de 35°C, cielo mayormente despejado, 50% de probabilidad de lluvia

Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones por las altas temperaturas y posibles lluvias intensas, además de mantenerse atenta a los avisos oficiales ante la evolución de la baja presión en el Pacífico.