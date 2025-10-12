Protección Civil alertó que los remanentes de “Raymond” y el frente frío 6 provocarán lluvias de 50 a 150 mm y rachas de viento de hasta 90 km/h este domingo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que los efectos de la baja presión remanente de “Raymond”, en combinación con el frente frío número 6, provocarán cielos mayormente nublados y lluvias muy fuertes a torrenciales en gran parte del estado durante este domingo.

El organismo precisó que las precipitaciones podrían oscilar entre 50 y 150 milímetros, acompañadas de vientos con rachas de hasta 90 km/h y un descenso notable en las temperaturas, especialmente en la zona centro y sur de Sonora.

Los municipios del noroeste del estado serían los únicos con condiciones más estables y cielos parcialmente despejados.

Pronóstico por regiones

Hermosillo: Temperatura mínima de 24°C y máxima de 27°C, humedad del 95%, vientos de hasta 65 km/h y 90% de probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: Mínima de 24°C, máxima de 28°C, vientos con rachas de 70 km/h y 95% de probabilidad de lluvia intensa.

Nogales: Mínima de 17°C, máxima de 23°C, 80% de probabilidad de lluvia con vientos de 60 km/h.

San Luis Río Colorado: Mínima de 21°C, máxima de 34°C, 10% de probabilidad de lluvia, cielos despejados.

Navojoa: Mínima de 24°C, máxima de 28°C, 95% de probabilidad de lluvia y vientos de 50 km/h.

Agua Prieta: Mínima de 17°C, máxima de 21°C, 70% de probabilidad de lluvia con vientos de 40 km/h.

Guaymas: Mínima de 26°C, máxima de 28°C, 95% de probabilidad de lluvia con rachas de 60 km/h.

Protección Civil recomendó evitar cruzar arroyos y zonas inundables, mantenerse informado a través de canales oficiales y resguardarse en lugares seguros durante las tormentas, además de no ingresar al mar ante el incremento del oleaje en municipios costeros.



