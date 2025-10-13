Las lluvias provocadas por la tormenta Raymond han elevado el nivel de la presa del Mocúzari al 65% de su capacidad,

Luciendo una increíble vista, donde el agua aborda cada centímetro de la presa Adolfo Ruiz Cortinez, generalmente conocida como la “Presa del Mocuzari”, refleja la bendición que ha sido para ella las recientes lluvias.

Esta, durante las precipitaciones fue envestida por un ligera capa de neblina que adornaba el ras del borde las aguas, pintando una hermosa postal.





La CONAGUA confirma recuperación significativa





La Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Noroeste de la CONAGUA, declaró mediante un informe, que el abastecimiento de agua, resulta favorecedor ya que está dejando grandes recuperaciones.

A medida que el nivel de acumulamiento, al corte del día domingo 12 de octubre, la Presa del ‘Mocúzarit’ registra un volumen de almacenamiento de 780.541 millones de metros cúbicos (m3).





Garantía de reserva para próximos meses





Aunque las autoridades siguen monitoreando el nivel del agua, la cifra a logrado colocar el 65% de su capacidad máxima, lo que asegura un respaldo hídrico para la región.

Prestando suma importancia a las condiciones meteorológicas, se espera que se siga favoreciendo a los almacenajes de agua del Sur del Estado.