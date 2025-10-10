El meteorólogo de Conagua Sonora, Gilberto Lagarda, advirtió lluvias de fuertes a intensas para sábado y domingo por la tormenta “Raymond” y el primer frente frío.

El meteorólogo de la Conagua Sonora, Gilberto Lagarda, advirtió que el estado se prepara para un fin de semana con lluvias de fuertes a intensas, producto de la combinación entre la tormenta tropical 'Raymond' y el primer frente frío de la temporada.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss, Lagarda explicó que 'Raymond', actualmente frente a las costas de Michoacán y Jalisco, se desplazará rápidamente hacia el noroeste, intentando cruzar la península de Baja California entre Los Cabos y La Paz, lo que generará importante humedad hacia Sonora, incluso sin impacto directo.

"A diferencia de Priscila, este sistema trae bastante humedad y va a generar lluvias significativas a partir del sábado. Priscila ya está en etapa de disipación, pero Raymond viene con fuerza", puntualizó.

Más de 100 milímetros

El especialista detalló que sábado y domingo serán los días de mayor riesgo, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros, especialmente en regiones costeras y serranas. Las zonas más afectadas serían desde el Valle de Caborca hasta el norte de Sinaloa, incluyendo municipios del centro y oriente del estado.

“El sur de Sonora tendrá lluvias de moderadas a fuertes el sábado, y de fuertes a intensas el domingo. En el norte y centro se esperan acumulados similares, mientras que el noroeste, incluyendo Caborca y Puerto Peñasco, registrará lluvias moderadas a fuertes”, explicó Lagarda.

Además, advirtió que la presencia del frente frío provocará un descenso notable de temperatura, con máximas por debajo de los 35°C y un ambiente fresco y nublado durante el arranque de la próxima semana. Finalmente, Lagarda exhortó a la población a evitar viajes a zonas serranas o playas ante el riesgo de crecidas de arroyos, deslaves y oleaje elevado.

“No será un fin de semana para estar en las playas. Las lluvias más intensas se esperan justamente en la costa y la sierra. Hay que tomar precauciones”, advirtió. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de “Raymond” y emitirá actualizaciones en las próximas horas.