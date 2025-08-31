También se pronostican temperaturas máximas entre 40 a 45°C sobre el noroeste y centro de la entidad sonorense.

Con base en información del Servicio Meteorológico Nacional, la Coordinación Estatal de Protección Civil pronostica que persistirán los efectos del monzón mexicano que, en interacción con una vaguada en altura y divergencia, ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+65 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro de Sonora por la tarde de este domingo.

Asimismo, se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 45°C sobre el noroeste y centro de la entidad Sonorense.

Se mantiene en vigilancia una nueva baja presión sobre el Océano Pacifico. Al momento, se mantiene un 40 por ciento de formación ciclónica para las siguientes 48 horas.

Clima en Hermosillo

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 65 por ciento, se espera para hoy un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 60 por ciento de probabilidad de precipitación.

Clima en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 80 por ciento, se espera un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 30 por ciento de probabilidad de precipitación.

Clima en Nogales

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 21°C con una humedad relativa del 70 por ciento, se espera un valor máximo de 34°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente nublados y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.

Clima en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 30 por ciento, se espera un valor máximo de 44°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

Clima en Navojoa

Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 85 por ciento, se espera un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.

Clima en Agua Prieta

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 20°C con una humedad relativa del 80 por ciento, se espera un valor máximo de 32°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos nublados y 70 por ciento de probabilidad de precipitación.

Clima en Guaymas

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 29°C con una humedad relativa del 75 por ciento, se espera un valor máximo de 35°C. Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.