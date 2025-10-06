Protección Civil alerta sobre posibles lluvias en Sonora del 11 al 12 de octubre.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que podrían presentarse lluvias en el estado durante esta semana debido al acercamiento del ciclón tropical “Priscilla” sobre el océano Pacífico.

Lloverá en Sonora el fin de semana

Aunque no se espera que Priscilla impacte directamente las costas mexicanas, su desplazamiento paralelo a la costa occidental del país podría generar bandas nubosas que afecten a Sonora entre el 11 y 12 de octubre.

Adicionalmente, una nueva zona de baja presión se está desarrollando en el Pacífico, con un 60% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días, por lo que se mantiene en vigilancia.

Recomendaciones de Protección Civil ante lluvias y tormentas