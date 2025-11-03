Según los pronósticos, aún faltan algunas semanas para que las temperaturas comiencen a bajar.

Durante los primeros días de noviembre, Hermosillo y gran parte del centro de Sonora seguirán registrando temperaturas propias del verano.

De acuerdo con el pronóstico de MeteoAlert , el termómetro alcanzará valores de entre 36 y 38 grados centígrados hasta el miércoles 5, con jornadas descritas como muy cálidas y secas.

Entre el jueves 6 y el fin de semana, las máximas descenderán ligeramente hasta rondar los 33 o 34 grados, aunque el ambiente seguirá siendo cálido y con 0% de probabilidad de lluvia.

Llega el cambio

Será a partir del miércoles 12 de noviembre cuando podrían comenzar a sentirse los primeros efectos de los sistemas invernales, que provocarían un descenso más perceptible de las temperaturas, con máximas de 29°C y mínimas cercanas a los 22°C, además de un ambiente más húmedo.

Aunque el “frío” aún no se establece en la región, los meteorólogos advierten que las condiciones comenzarán a modificarse gradualmente durante la segunda semana del mes, marcando el inicio de la transición hacia el invierno.