La Secretaría recordó que el diagnóstico y tratamiento del dengue, así como de cualquier enfermedad, deben ser realizados por personal médico capacitado.

La Secretaría de Salud Pública de Sonora hizo un llamado a la población para que se mantengan en alerta ante los síntomas del dengue y evitar automedicarse, a fin de que, en caso de presentar signos de la enfermedad, acudan de inmediato a las unidades médicas más cercanas para recibir el tratamiento adecuado.

Fiebre, malestar general, dolor de cabeza (especialmente detrás de los ojos), así como dolores musculares y articulares, son algunos de los síntomas, por lo que de presentarse alguno de estos, exhorta a buscar atención médica de manera inmediata.

Salud Sonora recordó que el diagnóstico y tratamiento del dengue, así como de cualquier enfermedad, deben ser realizados por personal médico capacitado. Autodiagnosticarse o seguir recomendaciones de familiares o amigos puede retrasar la atención y agravar la condición del paciente.

Algunos medicamentos pueden causar daños en órganos como el hígado o los riñones, y producir reacciones adversas si se combinan de manera inadecuada. También pueden generar resistencia antimicrobiana por el uso indiscriminado de antibióticos, disminuyendo la capacidad del cuerpo para combatir infecciones en el futuro. De igual forma, consumir dosis incorrectas puede ocasionar intoxicaciones, mareos, náuseas o problemas respiratorios.

El Gobierno estatal recomendó evitar el consumo de medicamentos caducados o mal almacenados, y subrayó la importancia de consultar siempre a un profesional de la salud para recibir el tratamiento adecuado.