El gobernador Alfonso Durazo señaló que LitioMX, a tres años de su creación, enfrenta retrasos por un litigio con una empresa china que tenía concesiones previas.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reconoció que el proyecto LitioMX, creado hace tres años, no ha podido avanzar al ritmo esperado debido a un litigio con una empresa de origen chino que poseía concesiones previas en la zona.

“Ahí hay un viejo litigio con una empresa de origen chino que tenía una concesión, y esos litigios lamentablemente son procesos largos, y eso es lo que ha detenido”, expresó el mandatario.

Durazo aseguró que, pese a los retrasos, el gobierno de Sonora mantiene su compromiso de aprovechar esta “extraordinaria conquista” representada en los 11 yacimientos de litio identificados en la entidad, especialmente el localizado en Nuevo Echilla, considerado el de mayor importancia.

“El compromiso por parte del gobierno del estado es aprovechar la primera oportunidad de esta extraordinaria conquista”, subrayó.

LitioMX, empresa estatal creada en 2022, forma parte de la estrategia federal para nacionalizar la explotación del litio en México y posicionar a Sonora como epicentro de la transición energética.