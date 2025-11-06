A través de redes sociales, Durazo Montaño expresó sus condolencias a familiares y amigos, asegurando el acompañamiento por parte del Gobierno del Estado

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, lamentó el fallecimiento del señor Marcos Segundo Reyes, de 81 años de edad, víctima del incendio de una tienda Waldos de Hermosillo.

“A sus familiares y amigos les expreso mis más sinceras condolencias y les reitero que cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de mi gobierno en estos momentos tan difíciles” , expresó.

El mandatario federal confirmó que el adulto mayor de 81 años de edad perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el 90 por ciento de su cuerpo

“ Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo” , señaló el mandatario estatal en una publicación en redes sociales.

El adulto mayor había sido ingresado a la Clínica del Noroeste, que se encuentra a unas calles donde ocurrió el fatídico evento. Su familia solicitó hace unos días donadores de sangre para su tratamiento. Marcos se encontraba en estado crítico, pero perdió la vida tras las complicaciones de salud.

Con su muerte, ya son 24 personas que perdieron la vida en la tragedia ocurrida en la tienda Waldos.