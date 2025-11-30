A los 12 años, decidió enfrentar por primera vez a un público en un concurso de canto. Aunque los nervios estaban presentes, aquel escenario le confirmó lo que su corazón ya sabía: el canto era lo que más deseaba hacer en la vida.

Alexa Noriega sueña con convertirse en una de las grandes artistas de México. Su historia comenzó en la sala de su casa, donde de niña solía cantar sin parar. Sin embargo, fue a los 10 años cuando inició su formación técnica al tomar clases de canto, marcando el comienzo de un camino que hoy avanza con fuerza.

Arropada por el apoyo de sus padres y rodeada siempre de música, Alexa encontró en el arte un espacio de paz y expresión. Muy pronto comenzó a destacar en eventos culturales, conciertos, concursos y presentaciones locales, convirtiéndose en un rostro habitual de las actividades artísticas de su comunidad.

Su talento la ha llevado a representar al estado de Sonora en competencias realizadas en el Estado de México, donde su voz ha sorprendido por su madurez y presencia escénica. La comunidad del Mayo reconoce cada uno de sus logros y la ha visto crecer paso a paso.

Actualmente forma parte del Mariachi del ITSON, unidad Navojoa, y recientemente obtuvo el primer lugar en el concurso 'Operación Fama', donde logró impresionar al panel de jueces por su interpretación y potencia vocal.

Entre sus sueños más grandes, Alexa anhela llenar estadios y convertirse en un símbolo de perseverancia, llevando su voz a todo México y, quizá, más allá de las fronteras.

Con disciplina, pasión y una voz que sigue conquistando escenarios, Alexa Noriega continúa construyendo el camino hacia su sueño: consolidarse como una gran artista mexicana.