La joven originaria de Navojoa consolida su camino artístico tras ganar un concurso en Phoenix y prepararse para lanzar su primer video musical.

Lo que inició como simples clases de guitarra se convirtió en una pasión que hoy impulsa la carrera artística de Karen Barreras, joven cantante originaria de Navojoa, quien comenzó a interpretar música hace cuatro años.

A pesar de su corta edad, uno de los artistas que más disfruta escuchar es Miguel y Miguel. Ese gusto la llevó a acercarse al género ranchero, con el que pronto se sintió identificada.

Entre sus principales inspiraciones destaca el Grupo Intensos, liderado por un amigo cercano de Barreras, a quien considera un ejemplo en su desarrollo musical.

Tras explorar distintos estilos, descubrió que la música de mariachi era el género en el que mejor se desenvolvía y con el que comenzó a sentirse más cómoda en el escenario.

"Lo que más me gusta de cantar es que me hace sentir libre. Es mi forma de expresarme y conectar con las personas. Me llena de alegría que puedan reflejarse en lo que canto y sentir lo mismo que yo" , expresó la joven intérprete.

En su trayectoria, ha participado en concursos escolares y presentaciones locales, como en la plataforma artística de la Plaza 5 de Mayo en Navojoa. También formó parte durante algunos meses de un grupo ranchero del Itson, en el que tocó la vihuela.

Con esa agrupación vivió diversas experiencias, entre ellas el Festival de Quiriego María Bonita. Su presentación más destacada ocurrió en julio del año pasado, cuando se presentó junto a Lupillo Rivera durante el aniversario número 102 de Navojoa.

Su primer gran logro llegó en 2025, al obtener el primer lugar en un concurso de canto realizado en Phoenix, Arizona. El certamen, organizado por el restaurante 'La Consentida', se desarrolló del 20 de agosto al 10 de septiembre y contó con jueces de amplia trayectoria en la música.

El premio consiste en la producción de un video musical que será publicado en plataformas digitales en 2026.

"Mi más grande sueño es seguir creciendo en la música, que mi voz llegue a muchas personas, grabar mis canciones, dejar huella y hacer sentir orgullosos a mi familia, amigos y maestros. Quiero devolverles todo el apoyo que me han dado" , finalizó Barreras.

Con tan solo 17 años, la joven comienza a abrirse paso en la escena regional con determinación y el deseo de consolidar su carrera artística.