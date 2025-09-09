El secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, confirmó que Juan Manuel Ruiz Hernández fue exonerado y retomó su cargo como Jurídico municipal.

“Después de una exhaustiva investigación se determinó que no había incurrido en ninguna falta. Por lo tanto, fue exonerado y se consideró que su labor pública ha sido impecable”, declaró Sedano Ruiz en entrevista.

El funcionario municipal subrayó que el desempeño de Ruiz ha sido valorado de manera positiva y que su reincorporación busca dar continuidad al trabajo dentro de la administración local.

“Por esta razón, se considera que debe continuar laborando en la estructura municipal”, añadió Sedano Ruiz.

Reincorporación oficial

El ex Jurídico retomó sus actividades el lunes 8 de septiembre y se reintegró a la estructura del Ayuntamiento. Según el secretario, la decisión refuerza la estabilidad institucional y da certeza sobre el manejo transparente de los procesos internos.



